PILDID ⟩ Vaata, millise verinoore kaunitari märulilegend Dolph Lundgren endale on haaranud

Nüüd kõigest mõni kuu pärast suhte avalikustamist on Lundgren pannud oma noorele kaasale sõrmuse sõrme. Paar avalikustas juuni lõpus sotsiaalmeedias, et hiljuti Rootsit külastades nad kihlusid ning Krokdali sõrmes särab nüüd suur roosa kihlasõrmus.

2019. aasta novembris küsis TMZ Lundgrenilt, mida tema arvab Hollywoodi meestest, kes käivad nooremate naistega. «Asi ei ole vanuses, asi on iseloomus... inimeste omavahelises läbisaamises,» kommenteeris märulilegend toona ja lisas, et asi pole ka välimuses.

«Neil on elu suhtes oma väljavaade, vanus ei mängi rolli. See on lihtsalt number,» kirjeldas Lundgren, kes paar kuud hiljem oma suhte 38 aastat noorema Krokdaliga avalikuks teeb.

Kuigi paparatsod on paari Los Angelese tänavatel tabanud ning nad on koos käinud ka üritustel, ei jaga kumbki üksteisest pilte oma sotsiaalmeedias. Lundgreni Instagramis on sage külaline hoopis tema vanim tütar, Ida, kes on märulilegendi kihlatuga sama vana.