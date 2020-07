USA neonatside grupeering värbab kogu maailmas noori

Juhid arutavad lindistusel omavahel, kuidas noori värvata ja radikaliseerida.

The Base reklaamib end kui neonatside rühmitust, mille eesmärgiks on rassiliselt puhtad riigid, kus on võimul ainult valgenahalised. Rühma ideoloogia järgi jõuab sellise tulemuseni terrorismi ja erinevate riikide valitsuse kukutamisega.

Briti väljaande The Guardian internetileht kirjutas selle aasta jaanuaris, et grupeeringut The Base juhib 47-aastane ameeriklane Rinaldo Nazzaro, kelle neonatsinimed on Norman Spear ja Roman Wolf.

Nazzaro migreerus kaks aastat tagasi USAst New Yorgist Venemaale Peterburi, ta juhib sealt grupeeringut The Base.

Nazzaro intervjuud teismeliste liikmekandidaatidega jõudsid BBC ajakirjanike kätte. Ajakirjanike sõnul küsis Nazarro kandidaatidelt nende elu kohta ning ka seda, mis pani neid neonatsismist huvituma. Samuti tahtis ta teada, kas noored on varem relvadega kokku puutunud ja oskavad tulistada.

Veel küsiti, milliseid raamatuid nad lugenud on. Neil soovitati läbi lugeda kõik raamatud, milles ülistatakse valgete ülemvõimu, samuti Adolf Hitleri «Mein Kampf».

Neonatsikandidaadid näitasid oma radikaliseerumist sotsiaalmeediasse postitatud propagandavideote abil.

The Base valis välja parimad, kellega tehti lisaintervjuu ja video. Kandidaate valiti hoolega ja arutati, kas nad on sobivad.

Ajakirjanikud said lindistustelt teada, et The Base on huvitatud ka noorsõduritest, kes teenivad erinevate lääneriikide kaitseväes. Neonatsidele pakub huvi nii nende relvade käsitsemise oskus kui see, kuidas nad tegelikus sõja- ja lahinguolukorras hakkama saaksid.

Ühele Euroopa noorele öeldi intervjuus, et nende eesmärgiks on praegune kord hävitada ja seda tuleb alustada väikeste rakukeste abil lokaalsel tasandil. Tekib võimuvaakum, mida The Base saab ära kasutada.

Sellele noorele öeldi, et eesmärgiks on luua 2–3 liikmest koosnev rakuke nii paljudes riikides, kui võimalik. The Base'i juhid näevad näiteks Suurbritannia noortes potentsiaali, eelkõige neis, kes on tõrjutud.

BBC intervjueeris seoses neonatside lindistustega analüütik Cassie Millerit, kelle sõnul näitavad lindistused, milline on neonatside elu ja eesmärgid. Miller lisas, et radikaliseerumine ei toimu ühel kindlal viisil ning äärmusideoloogia huvilistel on väga erinev taust ja haridus.

«Huvitav nüanss on see, et enamik neist inimestest on väga tavalised ega paista eriti millegagi silma. Neil ei ole ühesuguseid psühholoogilisi jooni, mille järgi saaks ennustada, et nad on potentsiaalsed ekstremistid ja terroristid. The Base'i ideoloogia huvilised näitavad, et lääne ühiskonnas on suuri lõhesid,» selgitas ekspert.

USAs on grupeeringu The Base liikmeid äärmusideoloogia levitamise, vägivalla ja mõrvade tõttu kinni peetud, nad on antud kohtu alla ja saanud karistada.