JÄLLE POISIKE KÄEVANGUS ⟩ 46-aastase näitleja Kate Beckinsale'i kallimad lähevad järjest nooremaks

Filmisaagast «Teispoolsus» tuntud näitleja Kate Beckinsale, kes saab juulis 47-aastaseks, on leidnud endale uue kallima. Kuulujutud, et näitlejanna on suhtes Kanada muusiku, Goody Grace'iga, läksid liikvele selle aasta aprillis, vahendab The Sun. Allikate sõnul on Beckinsale noore muusikuga koos olnud juba aasta algusest.

Olgugi, et mõlemad postitavad aktiivselt ka oma sotsiaalmeediasse, ei ole kumbki enda Instagrami-kontol ühist pilti jaganud. Viimastel kuudel on aga paparatsod Beckinsale'i ja Grace'i tabanud ühistel jalutuskäikudel.

Näitleja Kate Beckinsale koos endast poole noorema kallima, Goody Grace'iga, 2020. aasta mais. Paar käis koos koeraga jalutamas. FOTO: Carlos Maidana /Broadimage/Scanpix

Beckinsale'i suhe Grace'iga, kes sai alles juunis 23-aastaseks, on aga nii mõndagi sotsiaalmeedias kohati ärritanud. Näiteks kutsus üks kommenteerija Beckinsale'i uut kallimat naise «mängukanniks».

«Miks sa käid kuttidega, kes võiksid sinu lapsed olla?» küsis keegi alles hiljuti Beckinsale'i postituse all. «Iga suhe, mis mul on olnud, on ainuüksi sinu häirimiseks,» vastas Beckinsale sarkastiliselt, vahendab Daily Mail.

«Ta vajab meest» kommentaari peale vastas aga üks meesterahvas tögavalt: «talle meeldivad need väikesed noored poisid hetkel, võib-olla ühel päeval ta võtab tõelise mehe.»

See pole esimene kord, kui Beckinsale on suhtes kellegagi, kes on näitlejannast palju noorem. 2019. aastal oli näitlejanna kõigest paar kuud suhtes USA koomiku, Pete Davidsoniga, kes oli toona 25-aastane.

2018. aastal nähti Beckinsale'i briti koomiku Jack Whitehalliga (31) Los Angelese karaokebaaris musitamas. See armuseik ei kestnud samuti eriti kaua.

2017. aastal seostati Beckinsale'i noore koomiku Matt Rife'iga, kes on hetkel 25-aastane. Ka nende suhe jäi üürikeseks.

Beckinsale ise on muidugi oma maitset nooremate meeste vastu kaitsnud ja usub, et tegu on topeltstandardiga. «See võib tunduda natuke poliitilisena, kui sa 32-aastase naisena üldse natuke lõbutsed,» vihjas näitleja 2020. aasta mais Women's Health ajakirjale.

Enne nooremate meeste käevangu sattumist oli Beckinsale'il kaks tõsisemat suhet endast vanemate meestega. 90ndatel oli Beckinsale suhtes näitleja Michael Sheeniga (51), kuid nende suhe purunes 2003. aastal, vahendab dristractify.com. Neil on ühine laps ning vaatamata lahkuminekule on näitlejad siiani lähedased. Ka Sheen on hetkel suhtes endast nooremaga, näitleja väljavalituks 25-aastane Rootsi näitleja Anna Lundberg. 2019. aastal sündis Sheenile ja Lundbergile tütar, vahendab The Sun.