VIDEO ⟩ USA New Yorgi toll konfiskeeris 13 tonni Hiinast saabunud juukseid

Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond asub Hiina lääne- ja loodeosas. Seal elab ligi 11 miljonit uiguuri, kes on oma keele ja kultuuriga Hiina moslemivähemus.

USA luure andmetel on Hiina võimud saatnud üle miljoni uiguuri sunnitöölaagritesse, kus lisaks üle jõu käivale tööle neid piinatakse ja kasutatakse seksuaalselt ära.

Sunnitöölaagritest eluga pääsenud, kes on Hiinast lahkunud ja USAsse migreerunud, on öelnud USA meediale, et neis laagrites piinatakse uiguure ka mitte magada lubamise, näljutamise ja ravimikatsetega.