NÄDALA PLAYLIST ⟩ Ladinahõngulisest räpist valsini ehk kodumaise muusikamaastiku värskeimad hitid ühes!

1.juulil ilmus laulja ja laulukirjutaja Stig Rästa värske eestikeelne singel «Telefon» koos muusikavideoga. Uus lugu on esimene eestikeelne lugu, mis on Stig välja andnud just enda nime alt ning see räägib sellest, kuidas inimestel jääb tihti peale üksteisele palju ütlemata ning millest tulenevalt võivad tekkida arusaamatud olukorrad või eeldused asjade suhtes.