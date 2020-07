HIIGELGALERII ⟩ Näpud püsi ja tuju mega: vaata, kuidas kulges Hard Rock Laagri esimene päev!

Nagu paljud teisedki festivalid, pidi ka Hard Rock Laager sel kevadel kaaluma ürituse ära jätmist. «Olles veidi maad kuulanud ja aru pidanud, sai selgeks, et Laagri fännid pigem näevad festivali toimumas väiksemas mahus, et korra aastas ikka kokku tulla ja parimas õhkkonnas lemmikmuusikat nautida. Lisaks säilib sel moel järjepidevus ja nii saame me juba järgmisel aastal tähistada festivali 20. juubelit!,» sõnas Eesti raskeimalt rokkiva festivali peakorraldaja Kaido Haavandi.



Hard Rock Laagri avapäeval on juba lavalt läbi käinud kollektiivid Sküllfükk SS, Kolmteist, Intrepid, Hunta, DND, Val Tvoar feat. C-Jam ja Tharaphita. Õhtu lõpetavad Thou Shell of Death ja Goresoerd.



Vaata lähemalt Elu24 galeriist!