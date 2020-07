KUUM ÜLESANNE ⟩ Merylin Nau hakkas matemaatikaõpetajaks?

Küsimus teilegi.. kas saate õige vastuse? Teil on 1.10€ ning peate ostma ainul 2 asja. Coca cola ja pakk nätsu. Coca cola maksab 1 euro rohkem kui pakk nätsu. Kui palju maksab pakk nätsu?? Kes saab õige vastuse?? 🙈

