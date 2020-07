KLÕPS ⟩ Tuuli Rand jagas sotsiaalmeedias kallimaga õrnusehetke

«Oleme käinud läbi tule ja vee. Oled näinud mind, mo kõige nõrgematel ja hapramatel hetkedel, kui olen kokku varisenud, samas oleme ka koos palju võite vastu võtnud. Olen tänulik, et sa ei ole kohe esimese takistuse juures alla andnud ega põgenenud, vaid olnud kindel kui kalju ja toetanud mind alati kõiges ja jäänud mo kõrvale. Oleme ka riielnud ja maid jaganud, aga see kõik käib suhte ja elu juurde ning oleme ausad, see käib kõik õppimisprotsessi juurde.Olen nii tänulik sulle, Stas!» kirjutas Tuuli Rand.