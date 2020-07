Portugali politsei saatis Madeleine McCanni kadumisega seotud mehe kaks korda riigist välja

Pedofiilias süüdi mõistetud 43-aastane Christian Brückner saadeti esimest korda Saksamaale tagasi 1999. aastal, kui ta Algarves tabati pärast nelja aastat võimude eest peitmist, vahendas The Sun.

Seejärel istus lapse seksuaalses kuritarvitamises süüdi mõistetud mees kaks aastat vangis ja otsustas taaskord Lõuna-Portugalis asuvasse turistide meelispaika naasta.

2017. aastal anti Brückner teist korda Saksamaale välja, kus tal tuli kanda järjekordne 15-kuuline vanglakaristus lapse seksuaalse kuritarvitamise ja laste kuritarvitamise materjalide omamise eest.

Mail Online andmetel jäi 43-aastane mees toona vahele sellega, et liputas laste mänguväljakul, mis asus vaid 30-minutise autosõidu kaugusel Praia da Luzist, kus Madeleine 2007. aastal kadus.

Sarikurjategijaks nimetatud Brücknerit, kes elas vahelduva eduga Portugalis umbes 22 aastat, ei kantud aga kunagi riigi seksuaalkurjategijate registrisse.

Just selle eksituse tõttu ei osanud ka Madeleine'i kadumist uurivaid politseinikud meest kuriteoga siduda, vahendas Portugali ringhääling RTP.

Madeleine McCanni pilt Portugalis mõni päev pärast tüdruku kadumist 2007. aastal. FOTO: HUGO CORREIA/REUTERS/Scanpix

«Võib-olla on raske uskuda, kuid see on tõsi,» ütles juhtumi kohta RTP saatejuht Sandra Felgueiras.

Lapsevanemad, kes mänguväljakul enese paljastanud Brückner võimudele teatasid on nüüd taas lugu kommenteerinud.

«Ta oleks võinud mu tütre kaasa võtta. On raske mõista, et keegi, kes on seotud nii paljude kriminaalasjadega ja on potentsiaalselt ohtlik, oli mu tütrele nii lähedal,» kirjeldas üks ema.

Portugali politsei kinnitas, et seksuaalkurjategija vabastati Madeleine'i kadumist puudutava uurimise juurest, kuna nad ei teadnud tema varasematest seksuaalkuritegudest.

Kuid möödunud kuul selgus, et Brückner ütles uurijatele, et ta oli seksuaalkurjategija aasta enne tüdruku kadumist.

Sellest hoolimata ei registreerinud politsei tema ülestunnistust ja tema nime ei lisatud kunagi Algarves elavate teadaolevate seksuaalkurjategijate nimekirja.

Pärast tüdruku kadumist tehti ametnikele ülesandeks otsida välja kõik kuurordi ümbruses elavad seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud välisriikide kodanikud - see tähendab, et ka Brückneri nimi oleks pidanud esialgsete kahtlusaluste nimistus olema.

Kuid vea tõttu ei peetud Brücknerit kahtlustatavaks enne kui 2017. aastal, mis möödus kümme aastat Madeleine kadumisest.

Brückneri nimi anti politseile välja pärast seda, kui mees väidetavalt uhkustas Saksamaal baaris ühele sõbrale, et ta teadis, mis juhtus Madeleine'iga.

Seejärel avastasid uurijad, et Brückner tegi 30-minutilise telefonikõne vahetult enne kolmeaastase Madeleine'i kadumist.

Politsei loodab nüüd tuvastada Portugali telefoninumbri omaniku, kellele Brückner kõne tegi.