MIKS NII? ⟩ Prints Charles pidas oma katastroofilise abielu peamiseks süüdlaseks meediat

Diana ja Charles jõudsid vaevu üksteist tundma õppida, kui prints ühele põlvele juba laskus. Nad olid käinud vaid kaheteistkümnel kohtingul, kui prints Philip uuris oma poja käest, kas ta oleks valmis abieluranda sõudma. Kuulduste kohaselt esitas Philip oma pojale ultimaatumi – tuli suhe ametlikuks teha või lahku minna.



Charlesi ja Diana vanusevahe oli umbes 13 aastat ning nad polnud teineteise jaoks üldse loodud. Mida vanemaks tulevane kuningas sai, seda suurem surve tal lasus, et endale abikaasa leida. Kuna nad said hästi läbi, oli igati loogiline abielluda.



Diana polnud selle armulooga üldse rahul ja tundus, et ka Charles oli sama meelt, ent kumbki ei võtnud selles osas midagi ette. Kuulduste kohaselt ütles Diana oma õdedele õhtu enne pulmi, et ei taha altari ette astuda. Selle asemel, et teda sellest mõista ja aidata, ütlesid õed, et alt hüppamiseks on liiga hilja.

Järgmisel päeval Diana ja Charles abiellusid, ehkki me teame nüüd, et printsil olid pühendumusega tõsised probleemid. Teadaolevalt rääkis ta oma sõpradele, et Diana on «laps» ja ta kardab, et temaga abiellumine on suur viga.

Väljaande Marie Claire andmete kohaselt süüdistas Charles meediat tema suhte ümber hiigeltormi tekitamises. «Meedia võim ja mõju olid peatamatud ning need viisidki asjad kihlumise ning pulmadeni,» oli Charles oma sõpradele rääkinud. Ta arvas, et kui ta suhtele – või veel hullem pulmadele – kriipsu peale tõmbab, tekitab see sellist meediatormi, millega ta ei suudaks toime tulle.

See suhe tundus algusest peale hukule määratud ja paar aastat pärast abiellumist alustas Charles oma kurikuulsat afääri Camilla Parker Bowlesega, oma endise armastatu ja naisega, kellega ta päriselt abielus soovis olla. Pärast abielu hävinemist ei süüdistanud Charles selles ei end ega Dianat.