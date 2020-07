KORD MAJAS ⟩ Kate ja William on seadnud oma lastele väga konkreetsed reeglid

Lapsi kasvatades veendub paar, et nad oleksid alati sada protsenti ühel meelel. Nad julgustavad lapsi oma tunnetest avameelselt rääkima ja mured lahendatakse konstruktiivsete vestluste teel.



Will ja Kate hoiavad samadest reeglitest ka ise kinni, mis tähendab, et nende pere täiskasvanud ei tohi samuti häält tõsta. Lisaks on nende peres mõeldud televiisori vaatamiseks vaid limiteeritud aeg. «Telekas ei ole päeva jooksul kogu aeg sisse lülitatud ja kõik saated peavad saama vanemliku heakskiidu,» lisas allikas.