VANKUMATU ARMASTUS ⟩ Sharon ja Ozzy Osbourne tähistasid 38. pulma-aastapäeva!

Enam kui 40 aastat armuõnne jaganud 71-aastane Black Sabbathi rokkar ja tema 67-aastane väljavalitu on abielupaarina veetnud koos 38 pöörast aastat. Ozzy ja Sharon tutvusid, kui naine oli vaid 18-aastane.

Ozzy jagas oma 3,9 miljoni jälgijaga pilte nende pulmapäevast 1982. aasta juulis. «Head aastapäeva, mu arm!» kirjutas muusik. Sharon jagas sotsiaalmeediaga aga liigutavat videot nende suhtest. Paljud klipid on filmitud pressiüritustel, mõnes jagab paar aga õrnu suudluseid. «40 aastat koos, 38 aastat abielus – miks see kõik möödus nii ruttu?» küsib Sharon. «Alles eile olid meie lapsed beebid, olime noored ja arvasime, et teame kõike. Sinu armastus paneb mind tundma turvaliselt ja vaprana, sa oled osa minust, oled igavesti mul hinges, mu kullake.»