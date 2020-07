Mitu kuud koroonaga võidelnud näitleja Nick Cordero suri

Näitleja ja Broadway staar Nick Cordero oli olnud alates märtsi lõpust Los Angeleses haiglaravil. Esialgu diagnoositi mehel kopsupõletik, hiljem aga kopsuhaigus COVID-19. Haiglasse jõudes kaotas ta peagi teadvuse, ning 1. aprillil ühendati ta hingamisaparaadiga.

Mehe abikaasa Amanda Kloots tunnistas aprilli alguses, et Cordero seisund oli väga halb. «Ta kaotas teadvuse, kaotas pulsi ja nad pidid teda elustama. See oli väga hirmus. Nad nägid kõvasti vaeva, et teda tagasi tuua.»

Kloots jagas mehe tervise kohta kolme kuu jooksul sotsiaalmeedias informatsiooni ning poolteist nädalat tagasi tunnistas Cordero abikaasa, et Broadway staar on uskumatult nõrk.

Pühapäeval, 5. juunil, pärast 91 päeva kestnud võitlust, Cordero suri. Ta oli kõigest 41-aastane.

«Järjekordne ingel on Jumalaga taevas,» teatas Kloots oma Instagramis. «Minu kallis abikaasa suri täna hommikul. Õrnalt siit maakeralt lahkudes oli ta ümbritsetud armastuse, oma pere, laulmise ja palvetega.»

Kloots kirjeldas, et ta suuda seda uskuda ning valutab kõikjalt. «Mu süda on katki, kuna ma ei suuda meie elusid ilma temata ette kujutada. Nick oli nii hele valgus. Ta oli kõigi sõber, armastas kuulata, aidata ja eriti rääkida. Ta oli suurepärane näitleja ja muusik. Ta armastas oma pere ja armastas olla isa ning abikaasa. Elvis ja mina igatseme teda kõiges, mida me teeme, iga päev,» avaldas Kloots emotsionaalselt.

Kloots tänas ka oma abikaasa arsti ning kõiki, kes Corderole tema võitluse ajal kaasa elasid.

Cordero ja Kloots kohtusid 2014. aastal Broadway lavastuse ajal, ning nad kihlusid ja abiellusid kolm aastat hiljem. 2019. aasta juunis sündis nende esimene laps, Elvis.