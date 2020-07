KUMMALINE VIDEO ⟩ Britney Spearsi fännid on popstaari pärast tõsiselt mures

2019. aasta jaanuaris sattus USA popstaar Britney Spears meedia huviorbiiti, kuna lauljatar peatas teadmata ajaks oma tuuri. Ta põhjendades otsust sellega, et tema isa viibis raskes seisus haiglas, kuid mõni kuud hiljem tunnistas Spears, et talle määratud ravimite segu muutus ebaefektiivseks ja ta lõpetas nende tarvitamise täielikult.

Selleks, et toime tulla isa terviseprobleemidest tuleneva mentaalse stressiga, otsustas aga Spears otsida professionaalset abi. Spears kirjutas end 2019. aasta kevadel sisse psühhiaatriakliinikusse ja oli seal ravil 30 päeva. Ta kirjutas end välja mai alguses.

Mais vihjas Spearsi mänadžer, et lauljatar ei pruugi enam kunagi esineda. «Nii palju kui mina tean, ei naase ta lähitulevikus oma tuuri juurde. Arvatavasti ei naase ta kunagi,» nentis Spearsi pikaajaline mänadžer enam kui aasta tagasi.

Britney Spears 20 aastat tagasi, kui välja tuli tema teine album, «Oops!...I did it again». FOTO: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Pärast psühhiaatrikliinikus viibimist on Spears olnud aktiivne sotsiaalmeedias ning on regulaarselt postitanud omapäraseid videoklippe, eriti tantsuvideoid. Küll on aga juulikuus avaldatud postitused teinud fännid veelgi enam murelikuks. «See on palju rohkem murettekitavam kui tema tantsuvideod,» kirjutas üks fänn Spearsi postituse all.

Nimelt avaldas Spears mõned päevad tagasi videopostituse, kus ta kummalisemalt käitub. Antud postituse pealkirjas selgitab Spears, et ta sai oma lilleseadjalt kirju kimbu ning näitab seda video alguses uhkelt oma jälgijatele.

«Ma olin nii erutatud, et viskasin selga oma kollast värvi lemmiksärgi ja lihtsalt pidin jagama,» kuulutas Spears õhinal. Videopostituse taustal mängib Kanada popartisti The Weekend lugu ja Spears keerutab naeratades koos lillekimbuga.

Seejärel lauljatar kaob, et paremalt poolt uuesti kaamera ette kõndid, seekord ilma lillekimbuta. Spears kõnnib kaamera eest jälle ära, jalutab hiljem uuesti tagasi ja nii edasi-tagasi kümme korda järjest.

«Kallike, kas sinuga on kõik korras? Midagi on valesti...» kirjutas üks fänn murelikult. Sellele kommentaarile on jäetud ligi 200 kommentaari ja lisaks ligi 4000 nõustuvat «reaktsiooni».

Fänn selgitas oma kommentaari all, et ta armastab Spearsi ning muretseb tema pärast. «Kui sina teda armastaksid, muretseksid sa samuti.»

Teine Spearsi fänn nõustus ja pakkus selgituseks enda teooriat: «Midagi on valesti, teda kontrollitakse, uimastatakse ja kasutatakse raha pärast tema isa ning meeskonna poolt ära.»

«Britney! Mida?! Mul on tunne nagu see on mingi salajane SOS-sõnum. Kas sul on kõik korras?» küsis veel üks murelik fänn Spearsi postituse all. Sarnaselt kirjutasid popstaari postituse alla, millel on üle 2,5 miljoni vaatamise, veel teisedki.

Ühele tähelepanelikule jälgijale on aga Spearsi omapärane käitumine silma jäänud varemgi ja ta pakkus välja põhjuse, miks popstaar nõnda teeb.

«Ma märkan palju kordust tema postitustes, mitte ainult siin aga ta teeb seda laadi asja paljudes oma postitustes. Ma arvan, et see on OCD (obsessiiv-kompulsiivne häire – toim).. ta teeb palju kordusi, sest see aitab tal tekitada tunde, et ta hoiab oma ärevust kontrolli all,» pakkus fänn enda poolse põhjenduse.

Üks postitus, mida antud fänn võis silmas pidada, on arvatavasti ligi poolteist minutit kestev video, kus Spears demonstreerib erinevaid kostüüme. Taas liigub Spears kaamera ees edasi-tagasi ning teeb seda mitu korda.

Seda videopostitust on vaadatud ligi viis miljonit korda ja ka selle postituse all ollakse mures Spearsi käitumise pärast. «Ma arvan, et Britney on jälle pea kiilaks ajamise äärel,» kirjutas üks fänn viis päeva tagasi viidates 2007. aasta juhtumile.

Nimelt läks Spears 2007. aastal, kaks kuud pärast oma teise poja sündi, lahku abikaasast Kevin Federline'ist. Sellele järgnes keeruline ja raske aasta, mida paljud mäletavad kui aega, mil popstaar ajas oma pea kiilaks, kaotas oma laste hooldusõigused Federline'ile ning sotsiaalmeedias levis video «Leave Britney alone!».