Tennisetähed, kes kunagi ei võitnud Wimbledoni

Seleš võitis küll neli korda Austraalia lahtised, kolm korda Prantsumaa lahtised, oli kaks korda parim US Openil, kuid Wimbledoni finaali jõudis vaid ühe korra. 1992. aastal pidi ta alla vanduma Steffi Grafile, kirjutab tennisnet. «Mulle meeldib Wimbledoni turniir ja siinne õhkkond. Mulle meeldivad need väljakud. Aga kahjuks need ei sobi minu mängustiiliga,» sõnas Seleš toona.

Vanuses 18-21 võitis ta amatöörina neli slämmiturniiri ja neist kolm murul – kaks Australian Openit ja US Openi. Vaid 1953. aasta võit Roland Garrosis tuli saviliival. Seega ei saa öelda, et Rosewalli jaoks muruväljak poleks sobinud. Wimbledoni finaali jõudis ta tervelt neli korda. Tema esimese ja viimase Wimbledoni finaali vahee jäi tervelt 20 aastat! Jaroslav Drobnyle (1954), Lew Hoadile (1956) ja John Newcombe’ile (1970) kaotas Rosewall neljas setis, aga kui ta 1974. aastal tegi imet ja jõudis 39-aastaselt finaali, oli Jimmy Connors tema vastu halastamatu – 6:1, 6:1, 6:4.

Tšehhi kuulsus Ivan Lendl on öelnud kuulsa lause: «Muru on lehmade karjatamiseks, aga mitte tennisemänguks.» Sellegipoolest ei olnud Lendl Wimbledoni triumfist väga kaugel, sest jõudis ikkagi kaks korda, aastatel 1986 ja 1987 finaali. Paraku ei võitnud Lendl kummaski finaalis settigi ja kaotas vastavalt Boris Beckerile ja Pat Cashile. Beckeri mäng oli Lendli omast võimsam, Cash oli aga suurepärane servi-võrgumängija ja nende vastu oma leivanumbrit – tagajoone pikka pallivahetust – Lendl läbi suruda ei suutnud.

Rootslasel Mats Wilanderil õnnestus 1988. aastal võita kolm slämmiturniiri ehk kõik välja arvatud Wimbledonis. Põnev fakt on ehk see, et oma ainsa paarismängu slämmiturniiri võidu saavutas Wilander 1986. aastal koos Joakim Nyströmiga just Wimbledonis. Praeguse Eurospordi tennisekommentaatori kontosse jäi seitse suure slämmi võitu: Australian Open ja Roland Garros kolm, US Openil üks tiitel.