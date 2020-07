VIDEO ⟩ USAs sai 19 äikesetormi eest garaaži peitunud inimest vigastada

Uudistekanaliga WMAR-2 News rääkinud naabri sõnul on naabruskonnas seni elektriliinid maas ja mitned majad on tormis kannatada saanud.

Tuletõrjujate sõnul tuli neil puu all kokku varisenud garaažist välja kaevata kuus inimest. Üks inimene viidi haiglasse kriitiliste, kuid mitte eluohtlike vigastustega. Viis inimest said õnnetuses raskelt viga ja nende seisund on raske ning 13 sai kergemaid vigastusi.