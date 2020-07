VAATA TASUTA ⟩ Johnny Depp näitab filmis «Richardi hüvastijätt», kuidas elada täiega

Professor Richard on palju aastaid püüdnud olla teistele eeskujuks ja elada õigesti. Ühtäkki saab ta teada, et põeb ravimatut haigust, ja tema maailm kukub kummuli. Kui elada on jäänud nii vähe, siis olgu elu vähemalt lõbus ja muretu! Ta heidab saatusele kinda ja hakkab elama nii, nagu oli alati tahtnud, kuid polnud söandanud. Kui olla mina ise, siis täiega! Richard otsustab, et ei hoia end enam milleski tagasi. Seiklused veetlevate naistega, lõputud peoõhtud, vein, martiini ja sellised elu õppetunnid, mida on võimatu unustada!