PILDID JA VIDEO ⟩ Murettekitav nähtus on muutnud Itaalia Alpides lume roosaks

Itaalia teadlased uurivad, miks on Alpides 2618 meetri kõrgusel Gavia Passi mägipiirkonnas vetikas liustikujää roosaks muutnud. Olgugi et hetkel arutletakse selle üle, kust vetikad pärinevad, usub Itaalia riikliku teadusnõukogu liige Biagio Di Mauro, et tegu on tõenäoliselt sama taimega, mida leidub Gröönimaal.

Lume muudab roosaks vetikas, mis tekib lume sulamisel. See foto Itaalia Alpide roosast lumest on tehtud 3. juulil. FOTO: MIGUEL MEDINA/AFP/Scanpix

«Vetikad pole ohtlikud, see on loodusnähtus, mis leiab aset kevadisel ja suveperioodil keskmistel laiuskraadidel, aga ka poolustel,» rääkis Di Mauro, kes on varem vetikaid uurinud Šveitsis Morteratschi liustikul.

Ancylonema nordenskioeldii nime all tuntud taim eksisteerib ka Gröönimaa niinimetatud «tumedas tsoonis», kus jää samuti sulab. Tavaliselt peegeldab jää rohkem kui 80 protsenti päikesekiirgusest atmosfääri, kuid vetikate ilmumisel muutub jää tumedamaks, nii et see neelab soojust ja sulab kiiremini.

Itaalia teadlane Biagio di Mauro roosaks muutunud lumest ja vetikatest proove võtmas. FOTO: MIGUEL MEDINA/AFP/Scanpix

Kui jää sulab kiiremini, ilmub ka rohkem vetikaid, sest sulamine annab vetikatele elutähtsat vett ja õhku, lisades valgele jääle punaseid toone.

«Kõik, mis lume tumedamaks muudab, sulatab selle, sest see kiirendab kiirguse neeldumist,» ütles Di Mauro ning märkis, et matkajate ja suusatõstukite olemasolu võib ka vetikaid mõjutada.

Kui jää sulab kiiremini ilmub ka rohkem vetikaid, sest sulamine annab vetikatele elutähtsat vett ja õhku. FOTO: MIGUEL MEDINA/AFP/Scanpix