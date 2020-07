Pedofiil Epsteini ekskallima vahistamisplaan oleks mürarikaste spioonilennukite tõttu vastu taevast lennanud

Eelmise nädala neljapäeval vahistas FBI inglanna Ghiselaine Maxwelli naise New Hampshire'i kodus ja naisele esitati süüdistus selles, et ta töötas pedofiilias süüdistatud Jeffrey Epsteini seksiimpeeriumi heaks, vahendas The Sun.

Epsteini ekskallima Maxwelli vahistamisel tegi FBI koostööd kohaliku politsei, NYPD ja New Hampshire'i uurijatega.

Briti seltskonnadaamile on esitatud kuus süüdistust, mis on seotud seksikaubanduse ja laste väärkohtlemisega, ehkki naine eitab igasugust õiguserikkumist.

Maxwell oli Epsteini endine pikaajaline tüdruksõber. Epstein tappis end eelmise aasta augustis, oodates alaealiste seksikaubanduse süüdistusi.

Arvukad Epsteini süüdistajad on väitnud, et Maxwell värbas nad tööle ja valmistas nad enne Epsteini ette saatmist ette. Osad ohvrid on öelnud, et lisaks Epsteinile väärkohtles ka Maxwell tüdrukuid.

2. juulil New Yorgis toimunud pressikonverentsil pandi üles ka Ghiselaine Maxwellile esitatud süüdistusi kajastavad postrid. FOTO: EPA / Scanpix

Napikas

Üks kohalik elanik kirjeldas aga väljaandele The Mirror, kuidas piirkonnas tiirlenud lennukid ajasid kohalikud elanikud ärevile, kes selle kohta naabruses pargitud autodes istunud FBI agentidelt aru pärima läksid ja kogu operatsiooni õnnestumise ohtu seadsid.

«Lennukid tiirlesid alates kella viiest hommikul ringi ja see oli häiriv,» kirjeldas üks kohalik.

«Hakkasime üksteisele helistama, et teada saada, mis müra on. Lõpuks ei pidanud ühel enam närvid vastu ja ta läks sinna, kuhu kõik sõidukid olid üles rivistatud, asja uurima,» kirjeldas elanik.

Mees nõudis agentidelt aru, kuid talle öeldi vaid, et nad on New England Aerial kaardiseltsist.

FBI agendid ei teadnud aga, et nendega rääkima tulnud mees on kaartide ja geoloogia ekspert.

Seejärel nõudis mees, et talle näidatakse ümbruskonda pargitud kaubikute sisemust, kuid agendid keeldusid sellest üsna karmil toonil.

«Ta rääkis sellest oma naisele ja naine kutsus FBI-le politsei,» ütles kohalik.

«See oli lõbus,» lisas kohalik.

Ghiselaine Maxwellile kuuluv kinnistu Bradfordis New Hampshires, kus ta 2. juulil vahistati. FOTO: Reuters / Scanpix

Üks vahistmisel osalenud ohvitser kirjeldas pühapäeval väljaandele Mail, kuidas agendid leidsid Maxwelli elutoast pärast seda, kui olid maja esiukse sisse löönud.

«Ütleme nii, et me ei koputanud viisakalt,» rääkis ohvitser.

«Kummalisel kombel ei reageerinud ta sellele. Tundus nagu ei oleks ta toimunust aru saanud,» lisas ohvitser.

Maxwelli USA liikumisi, mis sarnanesid kassi-hiire mänguga, jälginud uurimisega seotud allikate sõnul kulus naise tabamiseks sadu inimtunde ja umbes 4,3 miljonit eurot.

Naisele esitatud süüdistused on seotud vahejuhtumitega, mis toimusid aastatel 1994–1997 ja milles osales kolm väidetavat ohvrit, kellest noorim oli sel ajal 14-aastane.

Maxwelli võib süüdimõistmisel oodata kuni 35 aastat vangistust.

Ei pea vanglas vastu

New York Post kirjutas, et seoses Ghislaine Maxwelli vahistamisega võivad esile kerkida mitmete kuulsate ja mõjuvõimsate inimeste nimed.

Nimelt võib Maxwell võimudega koostöö tegemise nimel anda välja olulist teavet seoses Jeffrey Epsteini ja erinevate kuulsuste suhtlusega.

«Ta kavatseb nimetada suuri nimesid. Mitte ainult nende osas, kes kuritarvitasid alaealisi tüdrukuid Epsteini peol, vaid ka neid, kes sõlmisid Epsteiniga rahalisi lepinguid või said kasu tema heldemeelsusest, sealhulgas lendasid lennukiga ja ööbisid tema kodudes,» rääkis väljaandele endine Epsteini äripartner Steven Hoffenberg.

Hoffenbergi sõnul ei suuda Maxwell vanglat taluda ja jagab tõenäoliselt pääsemislootuses võimudega väärtuslikku teavet.

Hoffenberg väitis, et Maxwell uskus tõenäoliselt, et mõjukad sõbrad kaitsevad teda vahistamise eest, kuid nüüd teab ta, et usaldus oli kohatu.

Miljardärist Wexner, kelle ettevõttele kuulub Victoria’s Secret, ütles, et ta ei teadnud väärkohtlemisest.

Epstein tegeles mõnda aega Wexneri rahaasjadega, kuni mehed tülli läksid, sest Wexner süüdistas Epsteini miljonite dollarite omastamises.