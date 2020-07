Venemaa laskesuusatäht põhjendas dopingupettust: seksisin oma mehega

Karjääri juba lõpetanud 42-aastane Zaitseva rääkis, et 2014. aasta oktoobris võetud uriiniproovis leidus tema abikaasa DNAd sellepärast, et ta oli oma mehega vahekorras olnud.

Juhtum on seotud eluaaegse võistluskeeluga, mille Zaitseva sai 2017. aastal Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt ning mida nüüd käsitleb Rahvusvaheline spordiarbitraaži kohus CAS, kirjutas Der Spiegel.

ROK on öelnud, et proov, milles on kahe inimese DNA, on vaieldamatu tõend selle kohta, et Zaitzeva on üritanud petta. Juhtum on siiski laiem ning seda on käsitletud juba pikalt.

Zaitseva osales Sotši olümpiamängudel 2014. aastal ning võitis naiste teatesõidus hõbemedali. Hiljem võeti medal venelastelt ära, sest kolm neljast - Jana Romanova, Olga Viluhhina ja Zaitseva - Venemaa laskesuusadaamist jäid dopinguainete tarvitamisega vahele.

Sotši laskesuusatamise teatesõidu hõbemedali dopingu tõttu loovutama pidanud Venemaa naiskond: Olga Zaitseva, Jana Romanova, Jekaterina Šumilova ja Olga Viluhhina. FOTO: PETER PARKS/AFP/Scanpix

ROKi arvates on Zaitseva üks neist sportlastest, kes kuulus Venemaa riiklikusse dopinguprogrammi.

Vaatamata sellele, et segadus on suur, siis usutavasti teeb CAS peatselt otsuse. Viimati väitis Zaitsevat, Romanovat ja Viluhhinat esindav advokaat käesoleva aasta märtsikuus, et ROKi kasutuses olevatel dokumentidel on vilepuhuja Grigori Rodtšenkovi allkirjad võltisitud ja just seetõttu tuleks dopingukaristused tühistada.