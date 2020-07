VIDEO ⟩ Noort Venemaa jalgpallurit tabas pikselöök: surm oli lähedal

Välgunoolest tabatud Znameni Truda väravavaht viibib arstide hoole all haiglas.

Juhtumi detailid on ebaselged, kuid arvatavasti leidis õnnetus aset laupäeval.

«Treeningul juhtus õnnetus. Noort väravavahti Ivan Zaborovskit tabas välk ja ta viibib reanimatsioonis. Loodame, et kõik läheb hästi.»

«Saime teada, et Ljubertsõs, Orehhovo-Zujevo haiglas viibiva jalgpalluri süda lööb normaalselt,» sõnas klubijuht Igor Maiorov. Kõige ohtlikum on välgulöögi tabamus just inimese südamele: tekkida võivad südame rütmihäired, süda võib seiskuda.