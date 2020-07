PILT JA VIDEO ⟩ Taasavatud Louvre'is saab Mona Lisat näha rahvamassis tunglemata

Kui seni on Leonardo da Vinci meistriteost Mona Lisat Louvre'i muuseumisse vaatama läinud inimestel tulnud arvestada sellega, et mobiiliga hea pildi tegemiseks tuleb rahvamassis tungelda, siis nüüd saavad külastajad imetleda maailma kuulsaima naise portreed ühesuunalist marsruuti ja sotsiaalset distantseerumist jälgides, vahendas CNN.

Kõik, kes soovivad aga taasavatud Louvre'i külastada, peavad arvestama sellega, et kõigepealt tuleb külastusaeg broneerida.

Sobivat arga on olnud võimalik broneerida juba 15. juunist ehkki Louvre'i veebilehel on teade, et tipptundide ajal võib samal päeval olla võimalik broneerida vähem aegu.