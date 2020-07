FOTOD ⟩ Rootsi hokimees jäi matšis saadud vigastuse järel halvatuks: julgesin seda videost vaadata alles poolteist aastat hiljem

A post shared by Tobias Forsberg (@t.forsberg) on Apr 2, 2020 at 1:51am PDT

«Ma ei suutnud seda varem vaadata. Ma ei tahtnud seda näha. See oli selline pauk, kuid tegelik olukord oli midagi muud, kui mina mäletasin. Mul oli meeles, et lähenesin poordile küljelt, kuid põmatasin vastu poorti täitsa otse pea ees,» rääkis Forsberg Rootsi väljaandele.

Õnnetusejärgne aeg on olnud väga ränk ja täis enneolematuid väljakutseid, kuid Forsberg pole lootust kaotanud. Vaatamata oma positiivsele hoiakule tunnistab noor mees, et ilma tüdruksõbra Filippa Norr Richloowi ja pere toetuseta oleks asjad tõenäoliselt kulgenud teises suunas.

«Ma isegi ei julge ette kujutada, kui raske oleks see olnud ilma Filippa ja lähedasteta. See oleks olnud võimatu, väga võimalik, et lamaksin endiselt haiglavoodis. Filippa on mind aidanud sõnulkirjeldamatult palju.»