Briti tõsielustaar näitab ette, kuidas sotsmeedias puhta paljalt eputada

Briti pesumodell ja tõsielustaar Chloe Ayling Instagrami konto on täis seksikaid ning kütkestavaid kaadreid. Hiljuti on Ayling sotsiaalmeedias eriti meelaks muutunud ja noor tõsielustaar jagab oma fännidele väga paljastavaid kaadreid.

Paljastavatele fotodele on aga Instagramis seatud kindel piir ja näiteks on keelatud naiste rinnanibud. Küll aga tõestab Chloe, et kui nibud fototöötluse ajal «südametega» katta, ei ole probleemi Instagramis palja pepuga fännidele heameelt valmistada.