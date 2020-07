USA riigisekretär Mike Pompeo andis võimalikust sammust teada telekanalile Fox News antud intervjuus, kus lisas, et võimalikku sulgemisplaani suhtutakse väga tõsiselt, vahendas CNN.

«Ma ei taha presidendi (Donald Trump - toim) eest selle teatega välja tulla, aga see on midagi, mida me kaalume väga tõsiselt, eriti TikToki osas,» sõnas Pompeo.