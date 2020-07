Suurettevõtja Enn Veskimägi koroonaviirusest: kaotasin koomas olles 16 kilo

Taastumise kohta ütles Enn Veskimägi, et eks see on selline pikk protsess. «Mina sain tõesti jah natukene liiga valusalt nii-öelda selle kogemuse. Ma taastun praegu ja võib-olla, et läheb veel pool aastat või ka aasta, kui täielikult taastun,» rääkis Veskimägi.

Saatejuhi küsimusele, mida taastumine tähendab, vastas Veskimägi, et kui aasta tagasi oli ta proportsioonis ning kaalu ja pikkuse vahekord oli 80/180, siis nüüd on olukord hoopis teine.

«Kuna ma kogu aeg olin ka sporti teinud neli-viis korda nädalas, et mul ei olnud rasva, mida jätta, et see aeg, mis ma olin koomas, ma kaotasin 16 kilo ja seda ainult lihaste arvelt,» tõdes Veskimägi.

«Ma täna pean nii-öelda vaeva nägema sellega ja mitte üle tegema, sest see on nii piiri peal, et teed natukene rohkem harjutusi ja jõud saab lihtsalt otsa ja siis sa oled paar päeva nagu päris rivist väljas. See on selline pikaajaline protsess, aga ma arvan, et umbes 30 protsenti jõust on taastunud,» kirjeldas Veskimägi.

Suurärimees lisas, et tal tuleb olla kannatlik ning lootus on jõuda aasta lõpuks praegusest paremasse vormi.

Veskimägi nimetas koroonaviiruse põdemist ka üheks oma elu jubedaimaks kogemuseks. «See kogemus oli perele võib-olla veel õudsem, kui see minule oli, sest kui sind nii-öelda elust välja lülitatakse, siis sa ise ju seda ei tunne. Sa saad siis seda tunda, mis on juhtunud, kui sind uuesti äratatakse. Ja siis sa hakkad õppima istuma, sööma, kõndima – kõik see hakkas nullist,» kirjeldas Veskimägi.

Veskimägi rääkis, kuidas raviarstid ütlesid talle, et ta on nagu beebi, kes peab kuus korda päevas sööma selleks, et kosuda.

«Tavarežiimiga võtab kindlasti poole rohkem aega. Vot niisugune on raviarstide nõuanne,» selgitas Veskimägi.

Enn Veskimägi ütles saatejuhi küsimuse peale, et mis saab juhul, kui tuleb koroona teine laine, et teda isegi pisut hämmastavad need inimesed, kes teist lainet kuulutavad.

«Kust niisugune mõte tekib, et tuleb teine laine? No kui me räägime näiteks gripiviirusest, siis me teame, et ta on olnud siin kas varakevadel, sõltuvalt ilmastikust. Ja ta on ju regiooniti olnud ikkagi,» mõtiskles Veskimägi.

Ta lisas, et tema arvates ei ole gripp olnud niisugune pandeemia.