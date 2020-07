Serbia arst asus Djokovici kaitsele: keegi pole surnud, paar inimest on koroonas ja mis siis!

Pahameele ja kohati isegi raevu kutsusid esile tuuril esinenud mitmed koroonaviirusesse nakatumised. Samuti süüdistati serblast, et turniiril ei peetud kinni koroonareeglitest.

Eriti on Serbia tennistähe kaitsele asunud tema kaasmaalased. Djokovic ise nakatus koroonviirusesse Adrian Touri teisel etapil Zadaris. Varem olid positiivsest koroonatestist teatanud tuuril osalenud tennisistid: Grigor Dimitrov, Viktor Troicki, Borna Coric ja Djokovici treener Goran Ivanisevic.

«See turniir polnud viga. Iseasi, kas nad tegid vea, kui korraldasid võistlejatele peo. Keegi ei saa mind keelata olemast vahekorras HIVpositiivse naisega. Kõigil on õigus nakatuda. Keegi ei surnud Djokovici turniiril. Paar sportlast said koroona ja mis siis? Pealegi ei ole nende haigestumine kuigi tõsine. Djokovic sattus rünnaku alla, kuid praegu tennisemängijad juba kaitsevad teda,» rääkis Serbia tohter.

«Tennist ei saa mängida kuskil punkris istudes ja mitte treenides. Novak on imeline inimene ja ta näitab inimeste vastu üles suurt armastust,» lisas Nesterovic.

Eelmisel nädalal teatas Djokovic, et tema ja ta abikaasa Jelena koroonatestid osutusid negatiivseteks. Serbia tennisekuningal ei esinenud 10-päevase isolatsiooni vältel mingisuguseid viiruse sümptome.

Paar nädalat tagasi sodisid vihased vandaalid Horvaatia linna Spliti tänavatel seintele jõledusi. «Djokovic sure! Me soovime, et sa sureksid! Tervitustega Splitist. Sure.»