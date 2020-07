Heal artistil mitu nime? Oma viimase kontserdi välja kuulutanud Suur Papa räpib jälle uue aliase alt

Tallinnas sündinud Uku Aropit on läbi aegade tuntud ka lavanimega Papa Mef, Suur Papa ja Arop. Just viimase kahe vahet on räppar viimastel aastatel käinud ja kui mõni aeg tagasi teatas mees, et Suur Papa annab oma viimase kontserdi, siis nüüd on selge, et Arop on hakkamas taas muusikailmas tegusid tegema.