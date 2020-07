See aasta on Eestis veeõnnetustes hukkunute poolest traagilisem kui eelmine. Kurb statistika teeb muret Eesti ujujale Merle Liivandile, kes usub, et ujumisõpetuse ning veeohutuse teadvustamises on veel arenguruumi. Päästeameti ennetusosakonna juhi Viktor Saaremetsa sõnul on aga põhiprobleem alkohol.



Ameerikas elav Eesti ujuja Merle Liivand on olnud ujumistreener juba kümme aastat. Just treenerikogemus on üks põhjustest, miks eestlannale on südamevalu põhjustanud veeõnnetustes hukkunute statistika. «Iga aasta tundub, et sellest teemast tuleks rääkida, sest statistika on jätkuvalt kurb ja murettekitav,» räägib Liivand avameelselt Elu24-le. «Hoian vägagi silma peal statistikal, aga samas on see hingekriipiv, kui hommikuti trennis vette hüppan, aga väga paljud inimesed ei suuda seda teha, mida mina tuhandeid kordi olen teinud,» ütleb Liivand.