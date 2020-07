Kanal 2 toob sügishooajast eetrisse uue heategevusliku telesaate «Hingesoojus»

«Katrin Lust on vastutustundlik ja usaldusväärne koostööpartner, kellel on suur õiglustunne ning siiras soov inimesi aidata. Ta süda on alati õiges kohas, mis annab meile kindluse, et annetajate ees võetud lubadused saavad täidetud ja abi jõuab nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad,» ütles Laev.

«Ma olen alati olnud suur «Kodutunde» vaataja ja arvan, et nad on teinud Eesti inimeste jaoks väga suuri asju ja muutnud puudust kannatavate perede saatust. Kuigi olukord «Kodutunde» saatega tundub olevat keeruline, on mul siiski hea meel, et Kanal 2 on otsustanud inimeste aitamisega jätkata,» rääkis Katrin Lust.