Uhke sviit, eralennuk ja kohtumine Putiniga: Lindsay Lohan seadis vene jutusaatele enneolematud nõudmised!

​Tunniajane jutusaade sarnaneb paljude Ameerika jutusaadetega. See on äärmiselt populaarne ja Lindsay Lohani episood oli nende jaoks väga suur asi. Siiski ei õigustanud see Lohani nõudmisi enne lepingu allkirjastamist. Väidetavalt nõudis leping ise toona lõivu 650 000 naela ehk 860 000 USA dollarit. Saatejuht Andrey Malakhovi meelest oli see ennekuulmatu, kuid sellega naise nõudmiste nimekiri ei piirdunud. Filmi «Mean Girls» staar soovis ka eralennukit ja täielikult tasutud sviiti Ritz Carltonis. Lisaks ei tohtinud saate produtsendid vähemalt aasta aega intervjueerida Lohani endist kallimat Egor Tarabasovit.

Need punktid olid kõik Lohani poolt pakutud lepingus kirjas, kuid tal oli soove kka väljaspool ametlikku lepingut. Venemaa tabloidide teatel soovis Lindsay Lohan enne saates üles astumist kohtuda Venemaa president Vladimir Putiniga, et teha mehega koos üks selfi – vastasel juhul polnud USA näitlejatar nõus saates osalema. Malakhov tegi selgeks, et Lohani tingimused olid ebamõistlikud ja neid oli võimatu täita. Lohan astus aga siiski 2016. aasta septembris saates üles, mis tähendab, et mingisugusele kokkuleppele nad siiski jõudsid.

Pole selge, kui palju raha Lindsay Lohan selle intervjuu ees teenis. Ei Lohan ega Malakhov pole näitlejatari ja «Let Them Talk» vahel sõlmitud lõpliku lepingu sisu paljastanud. Võimalik, et ta teeniski 860 000 dollarit, kuid on selge, et kohtumine Putiniga jäi ära. Ta eitas hiljem, et ta soovis Venemaa juhiga selfit, kuid tunnistas siiski, et soovib temaga kohtuda. Kuulduste kohaselt plaanis Lindsay asutada inimkaubandusele pühendatud heategevusorganisatsiooni ja tahtis seda küsimust Putiniga arutada. Samuti ütles ta oma intervjueerijale, et austab Putinit ja imetleb mõningaid tema atribuute.

Lindsay Lohani üles astumine vene jutusaates oli väga edukas. Saade pühendas kogu oma eetriaja Lohanile ja see tasus end ära. Seda jälgis üheksa miljonit inimest ehk ligi 25 protsenti publikust. Kuna Lohan ei räägi vene keelt, dubleeriti tema vastused intervjueerija küsimustele kuulajate jaoks reaalajas.

Peamiselt vesteldi tema suhtest Egor Tarabasoviga. Kuigi mees elab hetkel Londonis, on tegemist Venemaa ühe võimsama oligarhi pojaga. Just sel põhjusel oli venelaste huvi Lohani vastu ka nii suur. Lohan süüdistas Tarabasovit nende suhte ja kihlumise ajal vägivallatsemises ning olemas olid ka tunnistajad, kes tema juttu kinnitasid. 2016. aastal tabas kaamerasilm Tarabasovi Lohani kätt avalikus kohas väänamas. Naine väitis, et see, mis toimus suletud uste taga, oli palju hullem ja et mees üritas teda isegi kägistada.