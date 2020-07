Johnny Depp värskel kohtuistungil: Amber Heard nimetas mind paksuks vanameheks

57-aastane Hollywoodi megastaar kaebab kohtusse ettevõtte News Group Newspapers, mille alla kuuluv väljaanne The Sun avaldas 2018. aastal loo, milles nimetas teda «naisepeksjaks», vahendab Mirror. Depp astus eile tunnistajapinki, et esitada asitõendeid oma abielu kohta. Heard annab ilmselt oma tunnistused hiljem.



Johnny Depp väidab, et Amber Heard manipuleeris teda endaga abielluma teeseldes huvi tema filmide ja hobide vastu. «Alles veidi pärast meie kohtumist sain ma aru, et tal on agenda – peamiselt tahtis ta minuga abielluda, et edendada oma karjääri ja/või lõigata kasu rahaliselt ning ta teadis, kuidas seda teha,» lausus mees. «Näiteks ütles ta sel ajal mulle, kui palju ta mu filme imetleb, kuigi hiljem tunnistas ta, et pole ühtegi neist näinud. Ta teadis, mida ta tahab ja ma olin lihtne sihtmärk.»



«Ta oli hästi ja põhjalikult minu ning mu huvide kohta eeltööd teinud ja ta üritas neis asjus jätta eksperdi või intellektuaali muljet, et end minuga siduda,» seletas Depp. «Ta esitles end minu koopiana, kellel on täpselt samad huvid, mõtted, lemmikud kirjanikud, muusika- ja kunstimaitse.»



Näitleja sõnul olevat Heard tema endisele turvaülemale öelnud, et näitleja on «paks vanamees» ja «ta ei tea, miks ta temaga abiellus». Kuigi naine algselt oli neid sõnu eitanud, siis hilisema tüli jooksul oli ta oma abikaasat sama väljendiga nimetanud. Asitõenditena esitas Deppi juriidiline meeskond hunniku helisalvestisi, mille keskmes paari tülid. Mehe advokaat David Sherborne luges ette lõigu 2015. aasta helisalvestisest, milles Amber paistab oma abikaasa löömist tunnistavat. «Sa oled täielik titt,» olevat Heard oma abikaasale öelnud ja Depp vastas: «Sest sa alustad füüsilisi tülisid.» «Sa oled täielik titt. Kasva suureks,» lisas Heard. 2016. aastal linti võetud klipis oli kuulda paari vaidlust Heardi plaanide üle minna Coachella festivalile.