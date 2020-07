PAPARATSOPILDID ⟩ Paris Hilton pistis nina jälle kodust välja ja suutis kohe oma eluvalikutega üllatada

Hotelliketi pärijanna Paris Hilton oli 2000. aastate alguses tõeline sensatsioon: ta osales koos Nicole Richie'ga tõsielusaates «Lihtne elu», lõi kaasa mõnes filmis.

2004. aastal avaldati tema seksivideo «1 Night in Paris» («1 öö Parisis» - ing k). Hiljem on seltskonnatäht ise tunnistanud, et tahtis end ära tappa, kui video internetti lekkis.

2000. aastatel oli Paris Hiltoni elu üks suur pidu ja pillerkaar, ta pidutses hullupööra nii Lindsey Lohani, Britney Spearsi kui ka paljude teiste staaride seltsis.

Samuti oli Paris ka seadusega pahuksis: 2006. aastal tabati ta autoroolist purjuspäi, 2007. aastal mõisteti ta 45 päevaks reaalselt vanglasse.

2010. aastal peeti ta Lõuna-Aafrika Vabariigis kinni, sest ta olevat jalgpalli MM-i ajal marihuaanat suitsetanud. Samal aastal vahistati ta kokaiini omamise tõttu, ta tunnistas end süüdi ning talle mõisteti karistus.

Alates 2010. aastast on Paris hoidnud varasemast madalamat profiili.

2017. aastal tegi ta algust oma kosmeetikabrändiga.

2018. aasta jaanuaris kihlus ta näitleja Chris Zylkaga. Sama aasta novembris teatas paar, et nad on lahku läinud. «Mu kinnisideeks on alati olnud Disney lood ja armastuslood ning arvasin alati, et sellest saab minu õnneliku looga lõpp, ent aja möödudes mõistsin, et see pole siiski õige otsus,» selgitas Hilton, miks ta Zylkaga abielluda ei soovinud.

2019. aasta märtsis kirjutas väljaanne Elle, et väidetavalt deidib Hilton koomik Jack Whitehalliga. Noored olevat tutvunud Londonis, kus Paris oma 38. sünnipäeva tähistas.