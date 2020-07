PILDID ⟩ Filipiinidel õngitses rannavalve veest välja hädamaaandumise teinud lennukooli lennuki

Filipiinide tsiviillennundusameti piirkonnajuht Antonio Alfonso sõnul viibisid lennukis lennuki piloot, kelleks oli India kodanik John Pulinthanam (27), piloodi õpilane Suramya Khana (28), kes on samuti India kodanik.

See pidi tagasi lendama Dumaguetesse , kuid oli mõni minut pärast õhkutõusu sunnitud tegema vette hädamaandumise.

«Uurime endiselt õnnetuse asjaolusid. Oli hea, et piloot tegi maandumise kalda lähedale,» rääkis Alfonso.

«On hea, et meie piloodid olid professionaalid ja neil õnnestub hädaolukorra protseduure läbi viia ja keegi neist ei saanud ühtegi kriimustust,» rääkis Ulyssese lennukolledži lennuõpetaja Clint Sanchez , kelle sõnul oli hädamaandumise teinud lennuk üks koolile kuulunud Cesna 172 lennukitest.

Neli lennukis olnud inimest kaldale aidanud Mufri Yusop Akalan ütles, et märkas oma kolmerattalise mootorsõidukiga sõites ja parasjagu parempööret tehes, kuidas lennuk sattud hätta ja vette kukkus.

Ta ütles, et lennuk kaldus rannajoone poole ja pöördus kiiresti paremale, et vältida merre kukkumist kohas, kus põhi oli kolme meetri sügavusel.

«Ma kiirustasin sündmuskohale ja karjusin neile (reisijatele), et nad ujuksid minema, kuid nad vastasid, et ei oska ujuda. See ajendas mind vette hüppama ja neid päästma,» rääkis Akalan.