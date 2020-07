Sportlased rääkisid, et neid on trennis kepiga pekstud, riietusruumi kappi kinni pandud ja sunnitud treenima, kuni käed verd jooksma hakkavad.

«Treener pani mind rööbaspuudele, pidin seal turnima, kuni nahk peopesadest maha tuli ja verd jooksma hakkas. Seejärel kallati kätele alkoholi. Rööbaspuude alla asetati kunstmuru, et ma jalgu maha pannes end kõrvetaksin. See kõik tundus normaalne, sest teistega käituti samamoodi,» paljastas endine olümpiavõimleja Lisa Mason The Guardianile.