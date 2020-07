VIDEO ⟩ EUTANASIYAHi ja marp$i sulest ilmus uus tulikuum singel «lit»

EUTANASIYAH ehk Margus Kardna on 18-aastane muusik, kes alustas muusikukarjääri biidimeistri ja DJna. Tänaseks on tal plaadileping Universal Musicuga ja selle alt on ilmmunud ka eelmisel aasta lugu «Kopp ees».

marp$ on Hiiumaalt pärit noormees, kes tõsisema räppimise ja esinemisega hakkas tegelema kolm aastat tagasi, tehes omale SoundCoudis nime looga «Murran$isse». Tõsisem läbimurre tuli nn lemberäpi katsetusega «Tibulinnu», mis kogus kiirelt erinevatel platformidel ja erinevate versioonidega 1,5miljonit kuulamist. marp$i lüürika on tihti otsekohene ja metafoorid ropud, kuid nende aastatega on ta omale märkimisväärse jälgijaskonna leidnud ja ta esinemised on hiphopi ringkonnas tuntud oma pöörase energia poolest.