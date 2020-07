VALUS PIHTIMUS ⟩ Michael Jacksoni tütar Paris: üritasin end mitmel korral ära tappa

Aastal 2009, kui tema isa suri, kolis Paris oma vanaema Katherine Jacksoni juurde ja tema kaal tõusis. Tal tekkis kõigest 11-aastaselt toidusõltuvus. «Toidust sai sõltuvus ja kui nõbu nimetas mind paksuks, sain ma aru, et ei tohi seda enam teha. Ja nii ma hakkasingi end hoopis vigastama,» seletas ta. «Lõikasin ja põletasin end. Ma ei uskunud kunagi, et võiksin sellest surra, sest omasin alati žiletitera üle kontrolli ja teadsin, kui sügavale see läheb.»