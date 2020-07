Briti palgasõduri ülestunnistus: 20 000 kuus ja elu rokkstaarina, aga risk on tohutu

Juba 15 -aastasena armeega ühinenud Steven Platt on elukutseline sõdur. Endine Walesist pärit armeeveteran otsustas aga erafirmaga ühineda, kui nägi Iraagis endast tohutult paremini varustatud palgasõdureid.

Tema sõnul on jutud moraalist jura. «Motivatsiooniks oli raha,» kinnitas mees. «Iga palgasõdur, kes räägib mingist moraalsest kohustusest, ajab s***a. Sul on su töö, mingit õiget ega valet seal pole,» arvas Platt.

«Sa rändad maailmas, et võtta parimat, mis saadaval on. Põhimõtteliselt elad sa nagu rokkstaar,» sõnas praegu 38-aastane Platt. Kuid see tuleb mehe arvates tohutu riskiga.