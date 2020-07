Kauaoodatud intervjuu! Reet Oja astus üle pika aja taas kaamera ette

Seitsmel korral ETV parimaks naissaatejuhiks valitud Reet Oja šokeeris aastal 2001 nii oma kolleege kui ka fänne, kui otsustas ameti maha panna. Aasta hiljem lõi ta käima oma autorisaade «Unetus», mis jooksis ETV eetris kolm aastat. Alates 2006. aastast on naine olnud aga avalikkuse eest täielikult kadunud. Mullu augustis püüdis Marko Reikop ta Kadrioru roosiaias toimunud presidendi vastuvõtul paariks minutiks kaamera ette, kuid Reet Oja praeguste tegemiste asemel vesteldi hoopis Balti ketist. Mõni aeg tagasi sahistati, et Reet töötab konsultandina ning õpetab inimesi esinema.



Reet Oja on üks armastatumaid telenägusid Eestis, keda rahvas on aastaid taga igatsenud. Järgmisel kolmapäeval, 15. juulil kell 20.30 jõuab ETV ekraanile eksklusiivintervjuu Reet Ojaga, kes nüüd käis üle pika aja telestuudios ning avaldas ETV sünnipäevasaates, kes ja miks talle selles majas olulised on.