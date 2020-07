Apollo Kino avab uue kinokeskuse Jõhvis

«Meil on suur rõõm, et vaatamata väljakutseterohkele ajale saame Eestis avada juba kümnenda Apollo Kino,» ütles Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm, kelle sõnul on tegu väga modernse, naturaalse valguse ning kauni vaatega kinokeskusega, mida on Jõhvis pikalt oodatud.

Kino kahe saali peale on kokku 178 ülimugavat kinotooli, mille hulgas on ka Apollo Kino klientide absoluutsed lemmikud – staaritoolid ja paarisdiivanid.

«Apollo staaritoolid on meie klientide südamed võitnud reguleeritava jala- ja seljatoega luksuslikud nahktoolid. Toolidesse integreeritud seadmest on võimalik privaatselt ja mugavalt tellida kinobaarist jooke, snäkke, kokteile ning smuutisid. Lisaks saab otse toolist tellida ka maitsva eine MONK WOK & SUSHI ja PAPPA PIZZA menüüdest,» selgitab Ärm.

Ainulaadsed paarisdiivanid sobivad suurepäraselt koos kaaslasega filmi nautimiseks, pakkudes kinosaalis kodudiivani mugavust. Paarisdiivanid asuvad lisaks Apollo Kino Jõhvile ainsana veel ka Apollo Kino Ülemistes.

«Uue kinokeskuse kinokava puhul hakkame järgima nii eesti- kui venekeelse elanikkonna huvisid, et tuua kinosõpradeni valikut Hollywoodi kassahittidest vene suurfilmide ja kodumaise kinotoodanguni,» tutvustab Ärm.

Apollo Kino Jõhvi saalid on varustatud tipptasemel kinotehnikaga. Kõige märkimisväärsemad neist on Barco RGB laserprojektorid, mille üliterav 4K resolutsioon muudab filmielamuse uskumatult reaalseks. Kinosaalides on maailmas auhinnatud Harkness kinoekraanid ja spetsiaalselt Apollo Kino saalidele projekteeritud meeliraputavalt detailne ja võimas helisüsteem. Mõlemad saalid võimaldavad ka 3D filmielamust.

«Keskuse juhina on mul hea meel tõdeda, et kaua oodatud Apollo Kino on jõudnud nüüd ka Jõhvi Pargi Keskusesse. Vaadates eelnevat huvi Apollo Kino avamise kuupäeva kohta, usun, et sellest saab kohalike elanike jaoks meeliskülastuskoht. Tahame oma külastajatele pakkuda parimat teenust ning meelejäävaid elamusi koos Pargi Keskusega,» on positiivselt meelestatud ka Pargi Keskuse juht Marek Järve

Apollo Kino Jõhvis tutvustatakse Apollo kinodes tuttavaks saanud iseteeninduslikku kontseptsiooni, mis võimaldab tasuda kinopiletite ja kinosnäki eest ilma järjekorras seismata. «Müügialalt leiab lisaks mitmekülgsele snäki- ja joogivalikule ka klientide lemmiku iseteenindusliku jäätisekohviku Ice Café,» kirjeldab Ärm. Lisaks saab kinos nautida maitseelamusi Apollo Star Lounge baaris, kus valmistatakse kohvijooke hinnatud käsitöökohvist, värskendavaid smuutisid ja värvikaid kokteile. Kõiki maitsvaid jooke on võimalik tarbida nii filmi ajal kui ka kino lounge’i alal.