Charlize Theron kritiseeris Hollywoodi märulilegendi: ta ei ole naiste vastu väga kena

Howard Sterni raadiosaadetes oma värkseimat filmi «The Old Guard» promodes ütles 44-aastane näitlejatar, et valmistub oma märuliprojektide jaoks vanu võitlusvideoid vaadates ja on sageli kohanud Seagal'i, kes on öelnud, et tal on must vöö karates, vahendab ajakiri People.



«Käin öösiti vaatamas võitlejaid või vaatan inimesi võitlemas ning alati kohtad sa seda imelikku Seagali videot, milles ka «võitleb» Jaapanis, kuid tegelikult mitte,» rääkis Theron. «Ta on lihtsalt uskumatult ülekaaluline ja lükkab inimesi. Ta on ülekaaluline ja suudab vaevu võidelda ... otsige see üles, see on naeruväärne. Ta lükkab inimesi oma näoga. See on täielik šedööver.»



Hollywoodi megastaar õigustas seejärel enda kriitikat: «Mul poole temast s****** rääkimisega probleemi, sest ta ei ole naiste vastu väga kena, seega käi p****!»