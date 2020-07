Loomakaitsjad mures: Lewis Hamiltoni koer hakkas veganiks

«Tasakaalustatud toitumine on koerale hädavajalik. Lihas leidub hulgaliselt koerale vajaminevaid toitaineid ja väärtuslikke vitamiine,» ütles Briti loomaarstide liidu juht Daniella Dos Santos The Sunile.

Hamilton avaldas teisipäeval Instagramikontol oma koerast foto ning kirjutas, et Roscoe on nüüd puhas vegan. Vormelitäht rääkis ka, et veganlus on koerale väga positiivset mõju avaldanud.