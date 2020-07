PILTUUDIS ⟩ Lapseootel Ines Karu-Salo jagab imekena perepilti: olen siiralt tänulik!

🥰😍❤️ I’m deeply thankful and blessed for the special, amazing people and good things in my life. Thank you all for your best BD wishes! Olen siiralt tänulik kōikide eriliste ja armsate inimeste ning kōige selle hea eest, mida mulle elu on kinkinud. Tänan teid kōiki sünnipäeva ōnnitluste eest! Photo by @galinadeinegaphotography

A post shared by Ines Karu - Salo (@ineskarusalo) on Jul 8, 2020 at 12:08pm PDT