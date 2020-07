PILDID ⟩ Üle 80 000 euro iluoppidele kulutanud inim-Barbie arvab nüüd, et ta on töötamiseks lihtsalt liiga kuum

Budapestist pärit inim-Barbie, kes on iluoperatsioonidele kulutanud juba üle 83 000 euro, avaldas nüüd, et ta ei saa tööle minna, sest ta on lihtsalt liiga kuum. Naise sõnul on ta alati võõrastelt palju tähelepanu saanud - eriti pärast seda, kui ta juba 17-aastaselt rinnasuurendusoperatsioonile läks.

Alates sellest ajast on ta käinud veel vähemalt kümnel iluoperatsioonil, et näha veelgi rohkem välja nagu nukk. Kuigi naine on tänaseks päevaks oma välimusega rahul, usub ta nüüd, et tema ilus välimus segab ta tööelu.

Barbara sõnul pidi ta oma töökoha administraatorina üles ütlema, sest ta ajas mehed lihtsalt hulluks. Seega nüüd töötab ta hoopis veebikaamera modellina ning jagab oma elu fännidega Instagrami vahendusel.

«Ma olen alati tahtnud välja näha nagu mõni väljamõeldud tegelane või nukk.»

«Minu esimene lapsepõlvemälestus on see, kuidas ma Barbie'i nukkudega mängisin ja ma alustasin oma välimuse nukulikumaks tuunimisega 17-aastaselt,» avaldas ta. «Kui ma olin 15-aastane, töötasin ma kinnisvaramaaklerite assistendina ja isegi siis üritasid mu ülemused ja kliendid mulle külge lüüa. Siis ei käitunud ja riietunud ma veel nagu bimbo, see oli minu aura ja karismaatilisus, mis mehi hulluks ajas.»

«Sel hetkel ma sain aru, et selline töö ei sobi mulle, sest me elame ühiskonnas, kus väga kaunil naisel on raske oma töökoht säilitada või parem tööpositsioon saada ilma, et ta meestega seksiks - ja ma ei tahtnud seda teha,» tunnistas ta.

«See on seetõttu, et me elame jätkuvalt patriarhaalses ühiskonnas, meeldib see meile või mitte. Olen igati feminismi poolt, kuid minusugused väga naiselikud tüdrukud ei peaks tööl meestega tegelema. Mehi juhib nende seksuaalsus ja raske on nende läheduses ilus olla.»

Pärast seda, kui ta 2016. aastal oma töökohalt lahkus, kohtus Barbara ka oma nüüdseks endise abikaasagsa. Mees maksis tema iluoperatsioonide eest, mis kõik läksid maksma üle 83 000 euro. «Veidi pärast töölt lahkumist kohtasin ma oma abikaasat, kuid kahjuks me suhe lõppes ja ma olen lahutatud, kuid tema maksis peaaegu kõikide minu protseduuride eest,» avaldas Barbara.

Nad lahutasid 2019. aasta novembris ning hetkel otsib inim-Barbie omale uut sissetulekuallikat. Nii alustaski ta tööd pesumodellina ning igatseb uut abikaasat, kellega igavesti koos olla. «Pärast lahutust hakkasin ma pesumodelliks, sest mul on sotsiaalne ärevus minu varasemate traumade tõttu, mis on seotud «normaalse» tööeluga.

«Ootan põnevusega kohtumist oma igavese abikaasaga ja minu välimuse osas on kõige positiivsem see, et mida nukulikum ma välja näen, seda rohkem mehed minust huvituvad ja mul on rohkem võimalusi.»

«Mehed armastavad mu välimust.»