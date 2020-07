Tuulde loobitud miljonid? Meghan ei plaaninudki prints Harry kodumaale kauaks elama jääda

Väljaanne Express kirjutab, et prints Harry olevat pärast Sussexi hertsoginnaga abiellumist muutunud «täiesti hapuks». Kuninglik fotograaf Arthur Edwards ütles, et hertsoginna kulutas küll möödunud suvel Windsoris asuva Frogmore Cottage renoveerimiseks 2,4 miljonit naela (2,7 miljonit eurot) maksumaksjate raha, kuid tema tegelik plaan oli juba ammu enne seda paigas. TalkRadios kõnelenud härra Edwards seletas, kuidas hertsoginna tahtis Suurbritanniast lahkuda kohe, kui abielu prints Harryga on sõlmitud.



«Kogu see remont Frogmore'is ja raha, mis nad nd selle peale kulutasid, aga tal polnud kavatsustki siia jääda,» nendib mees. «Viimane asi, mida ta Westminster Abbey's Commonwealthi teenistusel tegi, oli see, et ta lahkus viimasena, sest nad viidi tagumisse ritta istuma. Ta tegi ka suure kära, et lapsed põlvili lasksid.»



Prints Harry ja Meghan teatasid 8. jaanuaril ühisavalduses, et plaanivad edaspidi jagada oma aega Ühendkuningriigi ja Põhja-Ameerika vahel. Ühtlasi plaanivad nad selle aasta jooksul ametikohustustest loobuda ja saavutada finantsilise iseseisvuse. Esialgu plaanis paar Kanadasse kolida, kuid pandeemia alguses seati end sisse hoopis Meghani kodulinnas Los Angeleses. Härra Edwards tõi välja, kuidas hertsoginna vahetas riideid ja läks otse Heathrow lennujaama, et lennata Los Angelesse. Ta ütles, et see näitab, et naine ei kavatsenud Ühendkuningriigis viibida. «Seda pole tema plaanides ja ta lohistab Harryt lihtsalt ringi ning kahjuks on mees sellega kaasa läinud,» lisas Edwards.