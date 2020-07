Millest suhetes kõige rohkem puudust tuntakse?

Tellijale

Elu pole kunagi olnud nii lihtne nagu praegu. Paraku ei kajastu see õitsvas rahulolus, pigem vastupidi – ka vingumist pole kunagi enne olnud nii palju kui praegu. Milles siis mure, miks terve hulk inimesi nina norus istub ja arvab, et ei saa elus seda, mida tahaks ja vääriks? Sest nad tunnevad, et neid ei armastata.

Armastamine on protsess, mis väljendub igaühe jaoks eri tegudes. Üks ootab sõnu, teine üheskoos veedetud kvaliteetaega, kolmas kinke, neljas abikätt, viies puudutust. Segane värk? Siiski mitte nii väga. Durexi uuringute järgi tunnevad nii mehed kui ka naised kõige enam puudust romantikast. Seda kinnitas lausa 93 protsenti vastanutest. Ühes teadlikult loodud romantilises õhtus sulavad elamuskirkaks tervikuks kokku ilusad sõnad ja kvaliteetaeg, välistatud pole muudki tahud. Eks ole ju vana tõde, et iga mees on võimeline kehastuma rüütliks, kui eesmärk on füüsiline preemia välja võluda. Miskipärast kipub see väärt oskus aga püsisuhte sõlmimise järel taandarenema. Mis sa ikka enam nooli pillud, roosisülemeid ja taevatähti koju tood ja vaeva näed, kui seks on iga kell niigi käepärast?

Nüüd võiks laialt levinud romantikapuuduse justkui meeste kraesse ajada. Öelda, et nemad on süüdi, et kuningapoeg valge hobuse seljast diivanile kolis ja sinna pesitsema jäigi. Aga see poleks õiglane! Mis võrdõiguslikkusest siin rääkida, kui mehed kõige loomises vastutavaks teha? Mina leian, et romantikat saab luua igaüks ja vahet pole, kes seda teeb. Ja kui kumbki ei oska ega taha olla käivitav pool, saab seda teha ka hoopis keegi kolmas! Aga kes? Romantikadisainer.

Merit Boeijeknsi muretu loomus aitab romantika lainele häälestuda ka neil, keda kontrollivajadus muidu kammitseb. FOTO: Erakogu

Sõbrad sundisid

Merit Boeijkens on abikaasa Peteriga koos olnud kakskümmend kaks aastat ja mõlema silmad hoiab säramas just romantika. «Kui olla nii pikalt koos, tuleb ise midagi ette võtta, et mitte rutiinile alla anda,» räägib Merit. «Me oleme mõlemad väga loomingulised ja spontaansed ning vajame elamusi nagu õhku! Minu väärtustes kaaluvad ühised hetked ja elamused üles kogu maailma raha ja võimu. Need ei anna minu meelest elule mõtet ega värvi.»

Meriti abikaasa Peter on kuulus florist, naine ise tunnustatud stilist. Mõlemal on ilu loomises meistritase käes. Aastaid on kumbki üllatanud teineteist romantiliste õhtutega. Aga kuna Merit armastab elamusi jagada, kostitas ta oma oskustega ka sõpru. Sealt saigi idee tiivad. «Sa oled ju romantikavõlur, ja see on täpselt see, millest inimestel puudus on, tee sellest ometi teenus,» innustasid sõbrad.

Merit Boeijkens mõtles: loodus talle meeldib, ilu luua meeldib, süüa teha meeldib, kellegi õnnelikuks tegemise protsessi naudib rohkem kui midagi muud... Ja nii panigi ta kokku romantikapikniku paketi kahele. Disainib midagi erilist ja individuaalset, mille emotsionaalne väärtus on suur.

Mis saab olla veel igatsetum kui raha ja seks? FOTO: Merit Boeijkens

Kuhu kadus prints?

Miks me romantikaks aega ei leia? Sageli on põhjus lihtne, kumbki pool on kibedaks muutnud: «Miks mina üksi pingutan, kui tema üldse vaeva ei näe?» Aitaks suhtumise muutus: suhetes ei kehti kaubandus ehk kui sina mulle, siis mina sulle. Iga liigutus on investeering meisse ja tegelikult juba andmisrõõmuga tasutud.