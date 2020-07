Mustamägi ei ole Beverly Hills! Eesti naise üliaus kosjakuulutus ajas netirahva pöördesse

Monika eile avaldatud tutvusmiskuulutus, mis on täna õhtuks kogunud pea sada kommentaari, ilmus esmalt tema Facebooki lehel ning ka Facebooki grupis «Demokraatlik Tutvus», kus inimesed saavad endale kaaslasi otsida.

Kommentaariumites on üheks peamiseks aruteluteemaks, et kas tegemist on mingi naljaga ja kas selline inimene üldse olemas on.

Loe Monika postitust ja otsusta ise:

«Elutee on kummaline, teekond võib olla müstiline. Peale paariaastast õnnelikku kooselu on lahknenud teerajad minu eelmise kallimaga. Raske on kirjeldada seda sisemist emotsionaalset segadust. Palju on teadmatust tuleviku suhtes. Mida teha ja kuhu minna? Ma ei ole eriti nõudlik ja üritan vastata armastusele armastusega ja toetusele toetamisega. Avatud, haritud ja usaldusväärsed meesterahvad palun võtke ühendust. Pakun hoolt, armastust ja tuge. Selleks ajaks kui peremees koju tuleb on toit juba tellitud ja laual serveeritud. Mõttes liberaalne kuid reaalsuses toetun traditsioonidele.

Sobival kaaslasel peab olema:

- Kõrgharidus IT või muul reaalalal. Sobivad ülikoolid: TalTech, Tartu Ülikool ja EBS. Välismaa ülikoolid eelistatud. Hobusevarastel mitte tülitada - see, mis on Teil pole haridus vaid lapsepõlve pikendus.

- Korter, mille ruutmeetri hind algab 2500 eurost. Sobivad Kesklinn, Põhja-Tallinn (Kopli poolsaar pigem mitte, kuid OK kui uusarendus ja igapäevane ligipääs autole) ja Kristiine. Olen paindlik Nõmme ja Pirita suhtes. Igasugused mäed ei ole aksepteeritavad. Mustamägi ei ole Beverly Hills!!

- Alkohol ainult seltskondlikult. Mitte rohkem kui neli ühikut nädalas. Igapäevane tarbimine on kindel ei.

- Suitsetamine ei sobi. Ma ei taha tuhatoosi suudelda. Piinlik kui kaaslane sureb õhupuuduse kätte peale väikesel kaldel liikumist. Olen Vape ja 420 sõbralik. :)

- Vaba aeg ei tohi olla sisustatud ajusurma põhjustavate tegevustega. Igasugune arvutimängude mängimine ei ole sobilik. Ei tohi passida telefonis või arvutis ja vahtida meemisid igal vabal hetkel. Inimene, kes ennast vabadel hetkedel ei parenda, stagneerub ja sureb nii vaimselt kui füüsiliselt.

- Sõbrad ja sõbrannad ei tule enne mind. Mina olen number üks! Sõbrannasid ei tohi olla rohkem kui sõpru ning nendega ei tohi suhelda rohkem kui 15 minutit päevas.

- Sportlik! Pole raske ennast natukene liigutada. Paks laps on ilus laps. Paks mees on haletsusväärne. Ma tahan meest mitte rasvapalli. Lapsepõlv peab olema lõppenud.

- Pühendunud, usaldusväärne ja ambitsioonikas! Pole vaja mehi, kes muidu teevad ilusat nägu, aga kui nädalavahetusel joogid sees, siis täiesti teine inimene. Väga tugevalt seotud alkoholi punktiga. Joodikut ei saa usaldada. «Kallis, aga ma olin purjus» juttu mine laula enda emale. Millekski enamaks suuteline pole, siis järelikult pole veel suureks kasvanud ja vajad ema, mitte naist.

Ja rohkem midagi pole. Saame täpsustada jooksvalt. :) Kaaslase leidmisega on pigem kiire. Raske on olla üksikema kui töökoha leidmine on tavapärasest keerulisem. Sissetulekuga ei ole praegu parim. Eelneva kaaslase leidsin viis aastat tagasi Facebookist, kes on ka mu lapse isaks. Loodan, et ka praegusel hetkel saan enda hingesoovi rahuldatud ning leida endale toetava ja armastava kaaslane.

Mehed, ärge kartke ja võtke ühendust.»

Võtsime meiegi Monikaga ühendust, et uurida, kuidas uue kaaslase otsing senimaani on kulgenud.

«Praegune vastukaja on väga hea. Ei teagi kuidas kõigile vastata või üldse tuttavakas saada. Inimesi, kes on võtnud ühendust, on ikka meeletult palju. Praegu mõlgutan mõtteid, äkki peaks mingisuguse grupintervjuu või midagi taolist tegema? See on vist selline uuemeelne asi mida tehakse?» jagas Monika oma mõtteid Elu24ga.

Kui uurisime, kas Monika on ikka kindel, et Eestis kõikidele kriteeriumitele vastav mees eksisteerib, lajatas naine enesekindlalt: «Kindlasti eksisteerib. Isegi rohkem kui üks. Pean lihtsalt leidma enda õige.»

Fotograafia-, filmi- ja muusikahuvilise Monika arvates on see küll osaliselt kurb, et tema kuulutust naljaks peetakse, kuid mitte üdini. «Kurb, et mu kuulutust ei võeta piisavalt tõsiselt, kuid samas tore, et see suudab inimestele rõõmu pakkuda,» ütles Monika Elu24le.

Infotehnoloogias või mõnel muul reaalalal kõrgharidust omavat meest otsiv Monika on ise lõpetanud gümnaasiumi, kuid tema suureks unistuseks on minna Tartusse arstiteaduskonda või EBS-i ärijuhtimist õppima. «See valik oleneks lõpuks majanduslikust olukorrast,» tõdes naine, kes pole lapse kasvatamise kõrvalt veel ülikooli jõudnud minna.