Raimond Kaljulaid sai isaks ja avaldas armsa perefotoga pisitütre nime

«Meil on väga suur rõõm teada anda oma imearmsa tütre sünnist,» teatas Raimond ja avaldas ka tütre nime: «lapse nimi on Iida.»

Raimond teatas, et kõik on terved ja väga heas tujus. «Täname kõiki, kes on olnud meie perele abiks ja toeks – eriti muidugi oma peresid ja sõpru.»