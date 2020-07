Playboy modell ajas kallima eksabikaasaga nii tülli, et mees jäi oma miljonitest ilma

Playboy modelli Sherra Michelle praegune kallim Richard Rothschild on briti ettevõtja, kes oli enne vallatu ameeriklannaga suhtesse astumist 21 aastat koos Charmaine de Souzaga (46).

Richard ja Charmaine (alumisel pildil) kohtusid õpilastena ning abiellusid 2005. aastal. Neil on kaks last ning üks Londoni edukas mobiiltelefonidega tegutsev firma oli nende mõlema nimel. Nad nautisid luksuslikku elustiili – Richard sõitis Lamborghiniga ja paar omas Miami rannas eksklusiivseid korterelamuid, mille väärtus on mitu miljonit dollarit.

2016. aastal Richardi suhe Charmaine'iga purunes ning paar läks kaks aastat hiljem kohtus täiesti raksu. Tüli põhjuseks oli ei keegi muu kui Sherra, kellega Richard enne lahutuse jõustumist suhtesse astus.

Esimest korda on Sherrat mehe sotsiaalmeedias näha juba 2016. aasta detsembris, kus Richard tutvustab Playboy modelli kui kõige uuemat pereliiget. 2017. aasta veebruaris käisid nad koos Maldiividel, kust Richard eriti seksikaid pilte oma sotsiaalmeedias jagas.

Uus suhe sai aga kohtus Richardile saatuslikuks. Nimelt läks Richard koos eksnaisega täitsa tülli, sest lisaks sotsiaalmeedias eputamisele oli mees koos Sherraga paari endisesse korterisse kokku kolinud.

Kohtunik käskis Richardil oma eksabikaasale Charmaine'ile lahutuse eest maksta kolm miljonit naela ehk umbes 3 352 000 eurot. Kohtuniku sõnul oli Richard ise süüdi, et ta Playboy modelli paarile kuulunud korterisse elama kutsus.

Lahutuse käigus sai Charmaine endale ka paari ühise firma, mille väärtuseks on ligi kaks miljonit naela. Lisaks sai eksabikaasa lahutusega veel muud vara, mille väärtuseks hinnati umbes miljon naela.

Richardile jäeti Miami korterid, kuid mees vaidleb, et need on väärt palju vähem kui kolm miljonit dollarit. Lisaks kurdab Richard, et ta on pärast võlgade tasumist ning 300 000 naela maksma läinud advokaati puhta vaene.

Kohtuniku otsuse järgi on Charmaine pärast lahutust väärt 1 760 138 naela ja Richard kõigest 23 939 naela. Richard pole muidugi otsusega rahul ja väidab, et paarile kuulunud vara jagamisel arvestas kohtunik ainult tema eksnaise vajadustega.

«Valdav mulje on see, et kohtunik suhtus abikaasa käitumise tõttu naise positsiooni kaastundlikult,» kommenteeris Richardi advokaat kohtuniku otsust.

Vaatamata kalliks läinud lahutusele on nüüd miljonitest ilma jäänud Richard siiani Sherraga koos. Mees postitab modellist oma Instagrami ohtralt pilte ja paar veetis koos ka karantiini.