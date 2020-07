AINULAADNE VÕIMALUS ⟩ Moodne USA firma otsib asepresidenti potil istumisega seotud ametikohale

Brooklyni linnaosas, New Yorgis tegutsev bidee firma TUSHY, mis tutvustab inimestele vetsupaberist tervislikumat ja puhtamat alternatiivi, on avaldanud oma kodulehel töökuulutuse inimestele, kes häda teevad.

«Jah, see on päriselt!» kirjutatakse täpsemalt fekaali-asjade asepresidendi nime kandva töökuulutuse alguses. Edasi täpsustatakse, et tegu on esmakordse tööpositsiooniga, mida otsitakse seoses #Bidet2020 kampaaniaga.

See on kolm kuud kestev poole kohaga ametikoht, mille eest tasutakse 10 000 dollarit ehk natuke alla 9000 euro. «Roll nõuab s******t umbes 30–60 minutit päevas (sõltuvalt sellest, mitu korda päevas te s****e!) ja oma kogemuse dokumenteerimist,» täpsustatakse kuulutuses.

Kvalifikatsioonide seas tuuakse välja, et tegu peab olema alates 21-aastase inimesega, kes on tualettruumis toimuvaga seoses niiöelda «avatud ukse» mõtlemisega.

USA bidee firma töökuulutus, mis otsib inimest väljaheidetega seotud asepresident kohale kolmeks kuuks. FOTO: Kuvatõmmis TUSHY kodulehelt

Kandidaadil peavad olema pikantsed väljaheitega seotud kommunikatsioonioskused ja tugevad oskused väljaheidete juhtimises. Tehnilise osa poole pealt peab tulevasel töötajal olema vetsupott, millele saab kinnitada TUSHY bidee.

Mõned fekaali-asjade asepresidendi töökohustused oleksid järgmised: minimaalselt 90 päeva bidee-elustiilile pühendumine, igapäevane häda tegemise dokumenteerimine ja analüüsimine, lähedaste intervjueerimine tualettruumi kommete osas, sotsiaalmeedia jaoks sisu loomine ja kakamine.

Töökuulutuses pole otseselt välja toodud, et kandidaat peab olema ameeriklane, küll on aga mainitud, et valitakse vaid üks ja sobiv kandidaat peab häda tegemisega alustama 22. juulil.

TUSHY ametlikul Facebooki lehel on üle 36 000 fänni ning #bidet2020contest märksõna kasutades on töökohale kandideerinud päris mitmed. Ka näitlejana töötav Ashley Krysinski, kes on enda Youtube'is jaganud juba kahte #Bidet2020 videoklippi.